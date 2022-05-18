Политический вестник

3 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Интересно...а куда делись те у...ки, что кричали здесь о "непобедимой" хохло стали??? Хохлы.ю Вы где? Расскажите о по...В Сети опубликова...
  • Astra
    Очень может быть. Потому этот Волына в своих же показаниях путается, то есть иноземцы, а потом говорит, что нетуЭксперт США Бренн...
  • sergey astarshkin
    Не знаю сколько классов закончил министр Мурашко, но вирус обезьяней оспы - родственник оспы, посему привитые имеют д...Мурашко рассказал...

китайский авторынок обвалился почти вдвое

китайский авторынок обвалился почти вдвое

Мы регулярно пишем о том, насколько падают продажи автомобилей в России. Это вызвано повышением цен, разорванными цепочками поставок, а также уходом иностранных компаний на фоне санкций, введённых против России из-за специальной военной операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх