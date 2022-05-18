китайский авторынок обвалился почти вдвое

Мы регулярно пишем о том, насколько падают продажи автомобилей в России. Это вызвано повышением цен, разорванными цепочками поставок, а также уходом иностранных компаний на фоне санкций, введённых против России из-за специальной военной операции.
Мы регулярно пишем о том, насколько падают продажи автомобилей в России. Это вызвано повышением цен, разорванными цепочками поставок, а также уходом иностранных компаний на фоне санкций, введённых против России из-за специальной военной операции.
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