"Показуха, верующие так не будут делать": Мигрантов, устроивших намаз в детском отделе, пристыдили

Galina Adler

У мусульман есть определённое время молитвы. Да, если есть место где можно уединиться, то достаточно отойти от глаз подальше. В Сов. время в средней Азии ещё ребёнком не раз наблюдала, чаще всего мужчин, молящих в тени под каким-нибудь деревом, постелив даже просто пиджак под колени, так как его молитва застала в дороге. Наблюдала даже зимой в Москве, молодого парня, который прямо в снег постелил коврик и молился, был похож на юношу обучающего в медресе, судила по его одежде, правда было не холодно. В магазине среди толпы подобного не было, но не считаю, что это демонстрация. Просто человека, мусульманина время молитвы застало именно в этом месте, но это действительно шокирует, того, кто не знает и не понимает, что это. Изначально молитв в сутки должно было быть 7 раз, но позже было разрешено 5 раз в сутки, Если посчитать через сколько времени мусульманин обязан молиться, то можно определить время для молитв. Обычно на молитву призывает муэдзин, но у мусульман, которые не пропускают молитвы вырабатывается со временем биологический ритм и внутренняя потребность в это время начать молиться. Мы же крестимся , вернее многие крестятся проезжая мимо церквей или проходя кланяемся и крестимся, а также мимо кладбищ. Кстати в магазинах работает много мусульман или приезжих из Азии, почему бы не предусмотреть возможность выделить человеку небольшой уголок без свидетелей , где бы он мог спокойно совершить намаз? И конечно же не превращать подобные случаи в демонстрацию, а то магазины могут превратиться в место паломничества, а это очень далеко от истинного вероисповедания, так как магазины, театры и прочие заведения ну ни как не соответствуют для святого места, где можно было бы вот так демонстративно молиться, хотя бы потому, что со стороны это выглядит не приглядно и вызывает недоумение. Если христианин (ка) стал бы молиться и креститься на прилавки, то его-(её) просто бы посчитали тронутым-(ой), не в себе, свихнувшим-(ейся). Может и эти случайные такими оказались? Как знать?