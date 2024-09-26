Жизнь после 40: Янковский и Талызина снимутся в сериале «Москва слезам не верит»

Ретродетективы, исторические проекты, экшен-сериалы, контент для детей и подростков, документальные и образовательные программы, видеоигры, а также онлайн-шоу с участием популярных блогеров — порядка 80 новых проектов представил Институт развития интернета (АНО «ИРИ») на своей презентации в четверг, 26 сентября.