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Жизнь после 40: Янковский и Талызина снимутся в сериале «Москва слезам не верит»

Жизнь после 40: Янковский и Талызина снимутся в сериале «Москва слезам не верит»

Ретродетективы, исторические проекты, экшен-сериалы, контент для детей и подростков, документальные и образовательные программы, видеоигры, а также онлайн-шоу с участием популярных блогеров — порядка 80 новых проектов представил Институт развития интернета (АНО «ИРИ») на своей презентации в четверг, 26 сентября.

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