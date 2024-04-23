«Здравсити.ру» вошел в число крупнейших интернет-магазинов России

Маркетплейс здоровья «Здравсити.ру», дистанционный сервис по заказу и доставке лекарств, вошел в рейтинг ТОП-100 крупнейших российских интернет-магазинов, составленный аналитическим агентством Data Insight по результатам 2023 года.
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