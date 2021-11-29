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Выпал с общего балкона 16 этажа: стали известны детали ЧП на Кораблестроителей

Погибший в Петербурге мужчина оказался приезжим из Екатеринбурга.Мужчина вышел подышать свежим воздухом, не удержал равновесие и выпал с балкона с высоты 16 этажа дома № 16 корпус 3 на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга.

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