«Хочешь жить в России — учи русский»: Детям мигрантов проверят знание языка

Мигранты, планирующие переезд в РФ с семьей, должны заранее обучить своего ребенка русскому языку. Он должен понимать культуру поведения и общения со сверстниками, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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