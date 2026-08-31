Хазин: Пока все смотрели на Рэтклиффа, к Путину завели того самого американца

Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву мог оказаться лишь ширмой для более серьёзной встречи. Такую версию выдвинул экономист Михаил Хазин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФНС сократила пер...
- Тарифы взлетают, ...
- "Попахивает сабот...
Похоже ,что у Хазина слишком сильно выражена черта фантазёрства. Хотя кто его знает, может быть он и прав.