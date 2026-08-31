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Царьград

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Хазин: Пока все смотрели на Рэтклиффа, к Путину завели того самого американца

Хазин: Пока все смотрели на Рэтклиффа, к Путину завели того самого американца

Неожиданный визит директора ЦРУ в Москву мог оказаться лишь ширмой для более серьёзной встречи. Такую версию выдвинул экономист Михаил Хазин.

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