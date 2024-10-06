Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    подоляка везде успел ! Так, что, не надо защищать  ребят из СВО ?!  Хорошо пристроилась : хохлятина монтянша-матерщин...Если эту диаспору...
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К угрозе превентивного удара из Прибалтики следует отнестись серьезно

К угрозе превентивного удара из Прибалтики следует отнестись серьезно

Вахур говорит За последние десятилетия и особенно за два минувших года история научила нас тому, что на Россию больше всех раскрывают рот государства, ничего особенно не решающие в мировой политике.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Ну, спасибо автору! Кто бы предупредить мог наше руководство, что ...это явно надо учитывать российскому военно-политическому руководству...&quot;! Если б не автор сего писания, то нашим дурачочкам в Генеральном штабе и в Администрации Президента на в жисть бы не догадаться!
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19 час.
М
Мария
Зачем Моська лаяла на слона? Хотела его испугать? Нет. Хотела с ним драться? Тоже нет. Тогда зачем? Она это делала не ради Слона, а  исключительно ради других Собак!  Чтобы они подумали, что она, Моська, очень  сильная и храбрая.
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19 час.
radiofree
Прибалтийские провокаторы,не понимают,что от них ничего не останется,в случае конфликта.
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18 час.

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