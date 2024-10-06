К угрозе превентивного удара из Прибалтики следует отнестись серьезно

Олег Самойлов Ну, спасибо автору! Кто бы предупредить мог наше руководство, что ...это явно надо учитывать российскому военно-политическому руководству..."! Если б не автор сего писания, то нашим дурачочкам в Генеральном штабе и в Администрации Президента на в жисть бы не догадаться!

М Мария Зачем Моська лаяла на слона? Хотела его испугать? Нет. Хотела с ним драться? Тоже нет. Тогда зачем? Она это делала не ради Слона, а исключительно ради других Собак! Чтобы они подумали, что она, Моська, очень сильная и храбрая.