«Трамп попросит помощи у России». Пророк Пандит Сомнатх предсказал судьбу мира на следующие 10 лет

Сегодня Пандит Сомнатх – один из самых востребованных гостей на всевозможных телеканалах. И это не удивительно, так как он один из немногих провидцев, кто не просто выдвигает предположения, а формулирует точные прогнозы, за что его и прозвали «индийским Вангой».