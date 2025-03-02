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«Трамп попросит помощи у России». Пророк Пандит Сомнатх предсказал судьбу мира на следующие 10 лет

«Трамп попросит помощи у России». Пророк Пандит Сомнатх предсказал судьбу мира на следующие 10 лет

Сегодня Пандит Сомнатх – один из самых востребованных гостей на всевозможных телеканалах. И это не удивительно, так как он один из немногих провидцев, кто не просто выдвигает предположения, а формулирует точные прогнозы, за что его и прозвали «индийским Вангой».

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