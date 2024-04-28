Из Омска отправился первый в этом сезоне рейс в турецкую Анталью. Летать по этому направлению будет российский чартерный перевозчик AZUR air.
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Из Омска отправился первый в этом сезоне рейс в турецкую Анталью. Летать по этому направлению будет российский чартерный перевозчик AZUR air.