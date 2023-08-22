Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джукембаев узнал дату следующего боя

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) следующий бой проведет 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх