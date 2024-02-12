Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Полный пиз@@ц... не смог дочитать до конца это месиво. Для чего это, о чем это? И кому все это надо то?Закрыл ядерным щи...
  • Sergey Kovalev
    Галопом по Европам. Роль Хрущева в репрессиях, уничтожение личных подсобных хозяйств, ликвидация авиации и флота, зам...Закрыл ядерным щи...
  • Antanas
    Каждая маленькая победа приближает большую Победу.👍👍👍👍👍.Установка российс...

Закрыл ядерным щитом и спас умирающую страну от катастрофы. Почему русские должны уважать Хрущёва и Ельцина

Закрыл ядерным щитом и спас умирающую страну от катастрофы. Почему русские должны уважать Хрущёва и Ельцина

AFTERSHOCK Я всегда думал, почему левые (патриоты СССР) так судорожно держатся за Сталина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
yur20121 сабуренко
Наконец-то одна нормальная статья о наших правителях.Спасибо автору!!!!!!!!
Ответить
4 час.
Sergey Kovalev
Галопом по Европам. Роль Хрущева в репрессиях, уничтожение личных подсобных хозяйств, ликвидация авиации и флота, замедление экономического развития. Ядерный щит - это развитие атомного военно-промышленного комплекса, созданного под руководством  Берии. Про других руководителей развалом страны автору целесообразно ознакомиться с мемуарами современников (&quot;Иуда. Анатомия предательства Горбачева&quot;, &quot;Власть в тротиловом эквиваленте&quot; и др.)
Ответить
1 час.
Уя
Уфимцев я
Полный пиз@@ц... не смог дочитать до конца это месиво. Для чего это, о чем это? И кому все это надо то?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх