AFTERSHOCK Я всегда думал, почему левые (патриоты СССР) так судорожно держатся за Сталина.
Закрыл ядерным щитом и спас умирающую страну от катастрофы. Почему русские должны уважать Хрущёва и Ельцина
Комментарии
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yur20121 сабуренко
Наконец-то одна нормальная статья о наших правителях.Спасибо автору!!!!!!!!
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4 час.
Sergey Kovalev
Галопом по Европам. Роль Хрущева в репрессиях, уничтожение личных подсобных хозяйств, ликвидация авиации и флота, замедление экономического развития. Ядерный щит - это развитие атомного военно-промышленного комплекса, созданного под руководством Берии. Про других руководителей развалом страны автору целесообразно ознакомиться с мемуарами современников ("Иуда. Анатомия предательства Горбачева", "Власть в тротиловом эквиваленте" и др.)
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1 час.
Уя
Уфимцев я
Полный пиз@@ц... не смог дочитать до конца это месиво. Для чего это, о чем это? И кому все это надо то?
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1 час.
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