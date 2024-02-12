Закрыл ядерным щитом и спас умирающую страну от катастрофы. Почему русские должны уважать Хрущёва и Ельцина

Галопом по Европам. Роль Хрущева в репрессиях, уничтожение личных подсобных хозяйств, ликвидация авиации и флота, замедление экономического развития. Ядерный щит - это развитие атомного военно-промышленного комплекса, созданного под руководством Берии. Про других руководителей развалом страны автору целесообразно ознакомиться с мемуарами современников ("Иуда. Анатомия предательства Горбачева", "Власть в тротиловом эквиваленте" и др.)

Уя

Уфимцев я

Полный пиз@@ц... не смог дочитать до конца это месиво. Для чего это, о чем это? И кому все это надо то?