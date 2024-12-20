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Симоньян: YouTube может избежать замедления работы «приличным поведением»

Симоньян: YouTube может избежать замедления работы «приличным поведением»

Видеохостинг YouTube может без проблем работать в России. Причины для этого озвучила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

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