МЧС: при особом противопожарном режиме разведение костров запрещено

Причиной большинства природных пожаров неизменно остается человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог сухой растительности превращаются в стихийные палы и наносят непоправимый ущерб людям, флоре и фауне.
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