Дарью Трепову доставили в суд на очередное заседание по делу о теракте

Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, доставили на очередное заседание в здание 1-го Западного окружного военного суда.
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