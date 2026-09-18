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Как онлайн-торговля перестраивает логистику: от скорости до новых привычек покупателей

Как онлайн-торговля перестраивает логистику: от скорости до новых привычек покупателей

Когда наблюдаешь за тем, как стремительно растёт число отправлений по всей стране, понимаешь: прежние подходы к доставке уже не работают.

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