Девушка из Благовещенска разрыдалась на шоу с Парфенюк и Иващенко: выбрала не того жениха

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа, ФедералПресс. Новой участницей шоу «Быстрые свидания» с Олей Парфенюк, Олесей Иванченко и Катей Вяликовой стала учительница русского языка и литературы из Амурской области Алина.
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