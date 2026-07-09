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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роджерс о том, как Англии остановить Холанда: «Его вообще кто-нибудь останавливал? Не уверен, но мы постараемся. Эрлинг – один из лучших нападающих в мире»

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс поделился мыслями об Эрлинге Холанде в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2026 против команды Норвегии .

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