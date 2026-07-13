В Калуге 8 улиц останутся без воды 14 июля

Во вторник в Калуге на восьми улицах отключат холодную воду, сообщили в администрации города. 14 июля с 9:00 до 17:00 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам: ул.
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