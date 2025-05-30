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ИА Регнум

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Вдова экс-премьера Японии встретилась с Путиным вопреки желанию МИД

Вдова экс-премьера Японии встретилась с Путиным вопреки желанию МИД

Правительство Японии не взаимодействовало с вдовой бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ по поводу ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и отказалось комментировать ее поездку в РФ, отметив, что японские власти рекомендуют гражданам воздержаться от визитов в Россию.

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