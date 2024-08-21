Илон Маск — русский агент? В Курской области у украинской армии начались проблемы с запуском беспилотников из-за сбоя Starlink.
Илон Маск — русский агент? Под Курском у ВСУ отключили Starlink
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
На всякую гайку найдется болт с резьбой,так что вот так Илон Маск, ты бы лучше занялся возвращением своих американских астронавтов застрявших на мкс
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10 час.
Кошмар
https://news.rambler.ru/army/53280488-kurskaya-oblast-20-avgusta-hod-belousova-gibel-kolonny-dannye-o-poteryah/
Курская область 20 августа: ход Белоусова, гибель колонны, данные о потерях
Рамблер/новости
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7 час.
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