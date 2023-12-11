Учителей хотят заставить выявлять травлю в школах для предотвращения трагедий

На один случай травли в школе с тяжелыми последствиями приходится около сотни более мелких случаев В Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли учеников в школах, который в ближайшее время планируют внести на рассмотрение, пишет "Парламентская газета".
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