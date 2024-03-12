В черемховском селе Бельск обследовали все исторические здания

В селе Бельск Черемховского района завершились всесторонние обследования исторических зданий. Специалисты провели государственные историко-культурные экспертизы 23 объектов культурного наследия, включая 16 усадебных комплексов, насчитывающих более одного строения, сообщили в пресс-службе областного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии