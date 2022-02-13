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Валиева прыгнула тройной аксель и три квада на тренировке перед началом олимпийской короткой программы

Российская фигуристка Камила Валиева провела очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине. В прогоне короткой программы она чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, а также тройной лутц – тройной тулуп.

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