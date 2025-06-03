Почему уходят прокуроры? ВСП объясняет реальные причины

В настоящее время в Высший совет прокуроров (CSP) подано 25 заявлений об отставке, из которых 17 — от прокуроров, решивших не участвовать в процедуре веттинга и отказавшихся от мандата до получения официального уведомления.
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