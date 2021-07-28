Оборотни в погонах, или почему у нас опасно быть честным человеком

Медвежий уголПолитикаОборотни в погонах, или почему у нас опасно быть честным человеком Василий Романенко Наверное, самое страшное в нашей современной жизни, это оборотни в погонах.Вернуться к статье2012НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad Wlad"Любая власть развращает - абсолютная власть развращает абсолютно". *** Никакая власть невозможна без КОРРУПЦИИ.Валера ЮшковПотому надо в каждый год нового, а мы не можем выгнать 30 лет одного.Wlad WladКитайцы РАССТРЕЛИВАЮТ коррупционеров и сажают в кабинет ЧУЧЕЛО расстрелянного - и в одном кабинете собирается ДО ПЯТИ таких чучел.Александр Цыбулькин"торжествовать будут преступники", в том числе участковые уполномоченные и следователи, отказывающие без проверки в возбуждении уголовных дел, прокуроры, не добивающиеся от участковых уполномоченных и следователей принятия законных решений (других я не встречал), а также судьи, принимающие заведомо неправосудные решения.ГорынычПоэтому власть и боится разрешения на личное оружие. Какому судье будет приятно ходить и оглядываться?ТБТамрико БЕЛОУСОВАЛжезащитников (судей, прокуроров) надо изгонять из профессии с ликвидацией дипломов!? Плесень в юридической сфере деятельности - подобна моральному яду для честных граждан!? Они похожи на обезьян с гранатой и жизненно опасны обществу!?Сергей МикульскийОборотней в погонах надо расстреливать.ГорынычМиллионы граждан будут ЗА!НАНаталья АндросоваСудьи и прокуроры сплошь и рядом осуждают людей,нарушают законы и вершат произвол,действуют по указке ФСБНАНаталья АндросоваКто с нашим правосудием не сталкивался,счастливые люди и пока не столкнёшься,смотришь на мир в розовых очкахalexanderи сколько ещё эти оборотни в пагонах, за время своей работы, честным и порядочным людям жизни поломают.Василий ТрофимовА судьи кто? На продажу! Кто больше даст.Валера ЮшковНе ужели за 30 то лет не научились не верить, не погонам, не знамёнам, всё же теперь полная туфта, ради наживы.Александра РомановскаяКто может сказать: где, в каких странах образцовая судебная система, образцовые люди носят погоны, управляют страной?Сергей МикульскийТакие вопросы фильтруют. Вообще это уже не общение с народом, а цирк.АНГЕЛ АНГЕЛВ России нет власти есть ОПГ судей, прокуроров, МВД, ФСБ, политиков, чиновников и т.д. Это реалии на сегодня...Агрофена ИвановаОни такими и будут со средней зарплатой в 60 т руб-- а отовсюду взятки суют- даже за нарушение правил на дороге- простыми гражданами,,,,СергейНа таком принципе построен нынешний режим.., и весь капиталистический мир.. Грабь, отнимай обманывай властвуй и жируй..А когда грабить будет некого...очередная война...вячеслав рюминПочему не публикуют рейтинг доверия к полиции? С моей точки зрения он стремится к нулю. Не доверяют этой структуре не только в столицах, в провинции их просто боятся. Никакого сравнения с Советской милицией.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНАртуру нужно баллотироваться в Гос. Думу.Комментировать
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