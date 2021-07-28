Медвежий угол

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Оборотни в погонах, или почему у нас опасно быть честным человеком

Оборотни в погонах, или почему у нас опасно быть честным человеком

Василий Романенко Наверное, самое страшное в нашей современной жизни, это оборотни в погонах.

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2012
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Wlad Wlad
"Любая власть развращает - абсолютная власть развращает абсолютно". *** Никакая власть невозможна без КОРРУПЦИИ.
Валера Юшков
Потому надо в каждый год нового, а мы не можем выгнать 30 лет одного.
Wlad Wlad
Китайцы РАССТРЕЛИВАЮТ коррупционеров и сажают в кабинет ЧУЧЕЛО расстрелянного - и в одном кабинете собирается ДО ПЯТИ таких чучел.
Александр Цыбулькин
"торжествовать будут преступники", в том числе участковые уполномоченные и следователи, отказывающие без проверки в возбуждении уголовных дел, прокуроры, не добивающиеся от участковых уполномоченных и следователей принятия законных решений (других я не встречал), а также судьи, принимающие заведомо неправосудные решения.
Горыныч
Поэтому власть и боится разрешения на личное оружие. Какому судье будет приятно ходить и оглядываться?
Тамрико БЕЛОУСОВА
Лжезащитников (судей, прокуроров) надо изгонять из профессии с ликвидацией дипломов!? Плесень в юридической сфере деятельности - подобна моральному яду для честных граждан!? Они похожи на обезьян с гранатой и жизненно опасны обществу!?
Сергей Микульский
Оборотней в погонах надо расстреливать.
Горыныч
Миллионы граждан будут ЗА!
Наталья Андросова
Судьи и прокуроры сплошь и рядом осуждают людей,нарушают законы и вершат произвол,действуют по указке ФСБ
Наталья Андросова
Кто с нашим правосудием не сталкивался,счастливые люди и пока не столкнёшься,смотришь на мир в розовых очках
alexander
и сколько ещё эти оборотни в пагонах, за время своей работы, честным и порядочным людям жизни поломают.
Василий Трофимов
А судьи кто? На продажу! Кто больше даст.
Валера Юшков
Не ужели за 30 то лет не научились не верить, не погонам, не знамёнам, всё же теперь полная туфта, ради наживы.
Александра Романовская
Кто может сказать: где, в каких странах образцовая судебная система, образцовые люди носят погоны, управляют страной?
Сергей Микульский
Такие вопросы фильтруют. Вообще это уже не общение с народом, а цирк.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России нет власти есть ОПГ судей, прокуроров, МВД, ФСБ, политиков, чиновников и т.д. Это реалии на сегодня...
Агрофена Иванова
Они такими и будут со средней зарплатой в 60 т руб-- а отовсюду взятки суют- даже за нарушение правил на дороге- простыми гражданами,,,,
Сергей
На таком принципе построен нынешний режим.., и весь капиталистический мир.. Грабь, отнимай обманывай властвуй и жируй..А когда грабить будет некого...очередная война...
вячеслав рюмин
Почему не публикуют рейтинг доверия к полиции? С моей точки зрения он стремится к нулю. Не доверяют этой структуре не только в столицах, в провинции их просто боятся. Никакого сравнения с Советской милицией.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Артуру нужно баллотироваться в Гос. Думу.

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