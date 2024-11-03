Игра на похищение: хакеры атакуют россиян через каналы о финансах в Telegram

Хакеры начали атаковать россиян, подписанных на Telegram-каналы на тему финансов и трейдинга. Они прикрепляют к постам архивы с новым вирусом DarkMe, позволяющим удаленно выполнять команды с сервера злоумышленников и воровать данные.
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