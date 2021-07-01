Участвуй в спецпроекте «Игра миллионов» спецпроекте «Игра миллионов» от «СЭ» и наших партнеров — и получи шанс выиграть фрибет на 300 тысяч рублей! Делай прогнозы на матчи турнира, зарабатывай баллы — и ты сможешь побороться за главный приз.