Дом на набережной Северной Двины, 100: тайны элитной советской высотки

В шестиэтажном кирпичном доме на набережной Северной Двины, 100, сданном в 1985 году, с 1986 по 1998 год жила исследователь Русского Севера и почётный гражданин Архангельска Ксения Гемп, в квартире которой проходили известные «Вечера у Гемп».
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