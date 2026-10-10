Дом на набережной Северной Двины, 100: тайны элитной советской высотки

В шестиэтажном кирпичном доме на набережной Северной Двины, 100, сданном в 1985 году, с 1986 по 1998 год жила исследователь Русского Севера и почётный гражданин Архангельска Ксения Гемп, в квартире которой проходили известные «Вечера у Гемп».