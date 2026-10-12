Вложения владимирцев на фондовом рынке достигли 58 млрд рублей

За полгода число брокерских счетов во Владимирской области выросло на 15%, а объём инвестиционного портфеля — на 19%.
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