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Владимирские новости

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Вложения владимирцев на фондовом рынке достигли 58 млрд рублей

Вложения владимирцев на фондовом рынке достигли 58 млрд рублей

За полгода число брокерских счетов во Владимирской области выросло на 15%, а объём инвестиционного портфеля — на 19%.

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