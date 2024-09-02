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Ростех

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«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на дебютной выставке Egypt International Airshow 2024

«Рособоронэкспорт» организует российскую экспозицию на дебютной выставке Egypt International Airshow 2024

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех организует показ продукции российских оборонных предприятий на Международном авиационно-космическом салоне Egypt International Airshow 2024, который впервые пройдет в Арабской Республике Египет на территории международного аэропорта г.

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