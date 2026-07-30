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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Штутгарта» Хенесс о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Хуже всего то, что это уже никого не удивляет. Теряешь веру и радость, когда видишь подобное»

Главный тренер « Штутгарта » Себастиан Хенесс отреагировал на ситуацию с намерением ФИФА продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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