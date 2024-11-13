Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

Фото: Belkin Sergey/Globallookpress Яна Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Надежды Буяновой, которой дали пять с половиной лет колонии после насмехательств над сыном героя СВО: "Называла народ тупым и безразличным".

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
А сколько их таких затихарились по России.....
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6 час.
Георгий Корнев
что врач назвал его отца «законной целью Украины». Защита и Буянова позже усомнились в том, что ребенок мог говорить такими сложными фразами. Частично  адвокат прав, ребёнку сложно сконструировать такую фразу. А вспомнить и повторить , что сказала бабка, ЗАПРОСТО. Слово против слова, если бы бабка оказалась из сибирской глубинки. Вряд ли она всем пациентам рассказывала место своего рождения. И вот какой нежданчик, оказалась родилась на украине. Мало, что ли таких ждунов оказалось в России? Вспомнить про ту, что на первом канале с плакатом вылезла, про ту из Херсонской области, что получила сертификат, купила квартиру в Крыму,а потом начала наводить дроны хохлов. Если учесть и содержимое телефона, то по совокупости доказательств вполне на срок потянет.
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4 час.
M_Tatiana_V
Аудиозапись приема вполне могла быть. Публичной огласке такие записи не подлежат т.к. содержат врачебную тайну и подпадают под закон о запрете личных данных. А адвокаты не были бы адвокатами если бы не воспользовались подобными обстоятельствами в пользу подзащитной. Тем более что у тетки похоже была неплохая зарплата если за полгода &quot;вынужденного прогула&quot; ей присудили 900 тыс. с хвостиком. Адвокаты знают за что бьются. Кстати, там наверное и карточки пациентов изучались. Такая инфа тоже огласке не подлежит. Был в сети отзыв, что она прописала мальчику с лишним весом препарат стимулирующий аппетит, еще задолго до этих событий. Обычно такие вещи - верхушка айсберга. Только за слова и лайки не могли дать 5,5 лет. Похоже, там вещи посерьезнее трепа озлобленной тетки.
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3 час.

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