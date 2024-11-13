"Называла народ тупым и безразличным": Поплавская раскрыла детали переписки педиатра Буяновой

Валентина БогдановаШирочкина А сколько их таких затихарились по России.....

Георгий Корнев что врач назвал его отца «законной целью Украины». Защита и Буянова позже усомнились в том, что ребенок мог говорить такими сложными фразами. Частично адвокат прав, ребёнку сложно сконструировать такую фразу. А вспомнить и повторить , что сказала бабка, ЗАПРОСТО. Слово против слова, если бы бабка оказалась из сибирской глубинки. Вряд ли она всем пациентам рассказывала место своего рождения. И вот какой нежданчик, оказалась родилась на украине. Мало, что ли таких ждунов оказалось в России? Вспомнить про ту, что на первом канале с плакатом вылезла, про ту из Херсонской области, что получила сертификат, купила квартиру в Крыму,а потом начала наводить дроны хохлов. Если учесть и содержимое телефона, то по совокупости доказательств вполне на срок потянет.