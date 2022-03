ЛИАНА ФИКС Научный сотрудник немецкого Фонда Маршалла в Вашингтоне. МАЙКЛ КИММЕДЖ Профессор истории в Католическом университете Америки и автор книги “The Abandonment of the West: The History of an Idea in American Foreign Policy” («Изоляция Запада: история этой идеи в американской внешней политике»).