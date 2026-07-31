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Екатерина Дурова восемь лет жила в интернате, хотя ее родители были известными актерами

Екатерина Дурова восемь лет жила в интернате, хотя ее родители были известными актерами

Когда Екатерина Дурова объявила дома, что собирается поступать в театральный, ее знаменитый отец пришел в ужас.

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