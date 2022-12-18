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Нервы Козерогов, проблемы Водолеев и работа Рыб: подробный гороскоп на 19 декабря

Нервы Козерогов, проблемы Водолеев и работа Рыб: подробный гороскоп на 19 декабря

ОВНЫ получат в свою распоряжение ценную информацию. Это поможет определиться с дальнейшими планами. Вы сейчас способны преодолеть любые препятствия, но при этом могут замедлить работу окружающих.

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