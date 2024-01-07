Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.
Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше
Комментарии
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Русский Империалист
Как мне это знакомо. В Королеве МО в одной поликлинник женщина рассказала, как она пыталась оформить санаторную путёвку. Врач непонятной национальности с плохим знанием русского языка всё время приёма бегала по поликлинике и спрашивала у сестричек, как оформлять документы, а уж набирать на компьютере какие-то тексты - это был тот еще экстрим: набирала текст "час по чайной ложке" и при этом совершенно не осматривала женщину. И в этой поликлинике много понаехавших, а то, что там сделан прекрасный ремонт, то это навевает грусть: пользоваться этим будут понаехавшие, а не коренные россияне при таком прекрасном ремонте. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺
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8 час.
Игорь Василевский
Все приличные врачи - в платной медицине, где заработки в 2-3 раза выше. Вот и весь сказ. При проклятых некоторыми Советах в нацреспубликах русские ходили только к русским врачам, тем, кто получил образование за учебником, а не купил диплом. Как, кстати, и местные. А в основе этого бардака... оптимизация медицины некоторыми чиновницами... А ведь всепросто - есть фельшерско-акушерский пункт - живет дереня, есть и учитель. Оптимизировали, т. е. сократили... и деревня умерла. Так кто виноват? Проклятые комуняки, которые стремились в каждую деревню хотя бы фельдшера и пару учителей или передовые во всем либералы?
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4 час.
Ксюша Кирьязис
Как вы можете им доверять? Мы у себя в Узбекистане к врачам только за больничным ходим, когда на работу не в состоянии ползти. А так, десятой дорогой обходим. Они ж в мед идут, чтоб замуж выгодно выйти и на бабки больных разводить. Медицинский и педагогический - два направления, где не пыльно и можно подзаработать на леваках. Знаний и стремлений там практически нет, одни понты и оттопыренный карман, куда деньги класть надо...
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2 час.
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