Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Русский Империалист Как мне это знакомо. В Королеве МО в одной поликлинник женщина рассказала, как она пыталась оформить санаторную путёвку. Врач непонятной национальности с плохим знанием русского языка всё время приёма бегала по поликлинике и спрашивала у сестричек, как оформлять документы, а уж набирать на компьютере какие-то тексты - это был тот еще экстрим: набирала текст "час по чайной ложке" и при этом совершенно не осматривала женщину. И в этой поликлинике много понаехавших, а то, что там сделан прекрасный ремонт, то это навевает грусть: пользоваться этим будут понаехавшие, а не коренные россияне при таком прекрасном ремонте. Это какой-то позор ! 😡🇷🇺

Игорь Василевский Все приличные врачи - в платной медицине, где заработки в 2-3 раза выше. Вот и весь сказ. При проклятых некоторыми Советах в нацреспубликах русские ходили только к русским врачам, тем, кто получил образование за учебником, а не купил диплом. Как, кстати, и местные. А в основе этого бардака... оптимизация медицины некоторыми чиновницами... А ведь всепросто - есть фельшерско-акушерский пункт - живет дереня, есть и учитель. Оптимизировали, т. е. сократили... и деревня умерла. Так кто виноват? Проклятые комуняки, которые стремились в каждую деревню хотя бы фельдшера и пару учителей или передовые во всем либералы?