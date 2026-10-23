ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула сессию Европарламента во время выступления словацкого евродепутата Милоша Угрика, обвинившего ее в том, что она привела ЕС на грань войны и отдает европейские деньги Киеву.