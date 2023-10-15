После более чем двух с половиной лет пути, марсоход Perseverance приближается к долгожданному пункту назначения: карбонатному слою. Он может рассказать о прошлой атмосфере и жизни на Марсе

На этой неделе учёные Миссии Mars 2020 переполнены восторгом, поскольку «Персеверанс» приближается к особому геологическому слою, который сыграл важную роль в выборе места посадки для исследований в районе кратера Езеро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии