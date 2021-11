Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком мира, а также признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии "Лучшие цифровые банки мира" (World’s Best Digital Bank Awards) (16+): "Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе" (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks); "Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов" (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks); "Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе" (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks); "Лучшийвобластимаркетингавсоциальныхмедиадлякорпоративныхклиентов" (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).