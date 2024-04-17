Лаззарини: закрытие БАПОР обречет целое поколение палестинцев на безысходность

Генеральный секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини раскритиковал требования о закрытии организации, заявив, что это обречет целое поколение палестинцев на бесконечное насилие, гнев и безысходность.
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