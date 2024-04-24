Миллион аргентинцев вышли на протесты из-за реформы Милея

В Аргентине прошли массовые протесты против реформ в сфере университетского образования. Как сообщил в ходе выступления на митинге в Буэнос-Айресе генсек аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, в столице на протесты вышли 800 тысяч человек, по всей стране — более миллиона.
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