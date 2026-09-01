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От культовых ролей к «Оскарам»: как менялись карьера и образ 10 знаменитых актёров

От культовых ролей к «Оскарам»: как менялись карьера и образ 10 знаменитых актёров

Успешный дебют легко превращается в замкнутый круг: за Орландо Блумом на годы закрепился образ Леголаса, за Риз Уизерспун — Эль Вудс, Бенедикта Камбербэтча долго видели исключительно Шерлоком Холмсом, а Киллиана Мёрфи — хладнокровным Томасом Шелби.

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