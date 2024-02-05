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Неделя перемен и любви с 5 по 11 февраля: как использовать космическую энергию для трансформации отношений

Неделя перемен и любви с 5 по 11 февраля: как использовать космическую энергию для трансформации отношений

Неделя перемен и любви с 5 по 11 февраля: как использовать космическую энергию для трансформации отношений Ольга ВайленкоС 5 по 11 февраля 2024 года нас ожидает не только переход Меркурия в Водолея и новолуние в этом воздушном знаке, но и активность астероидов, придающих этой неделе особую энергию.

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