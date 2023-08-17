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АЕК официально подписал Чейссона Рэндла

АЕК официально объявил о переходе разыгрывающего Чейссона Рэндла (30 лет, 188 см). Соглашение с американцем рассчитано на сезон-2023/24.

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