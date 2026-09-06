Массовый вызов послов России в ЕС сочли игрой фон дер Ляйен и Каллас

Массовый вызов послов России в министерства иностранных дел стран ЕС — это скоординированная Брюсселем акция, которая может привести к эскалации в отношениях с Москвой.
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