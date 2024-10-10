Вдруг пригодится: эксперт предостерег от оформления кредитной карты «на всякий случай»

Нужно ли оформлять кредитную карту «на всякий случай». По крайней мере, с таким предложением часто выступают банки: если тратить не будете, то и отдавать не придется, а вдруг пригодится? Брокер Дмитрий Ракута не советует заводить кредитку, если в ней нет острой необходимости.