Вдруг пригодится: эксперт предостерег от оформления кредитной карты «на всякий случай»

Нужно ли оформлять кредитную карту «на всякий случай». По крайней мере, с таким предложением часто выступают банки: если тратить не будете, то и отдавать не придется, а вдруг пригодится? Брокер Дмитрий Ракута не советует заводить кредитку, если в ней нет острой необходимости.
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