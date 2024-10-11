"Надежный способ". Москва намекнула, к чему готовится на самом деле.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"© РИА Новости / Илья Наймушин АВТОР: Надежда Сарапина Центробанк все больше отдает предпочтение золоту: доля драгметалла в золотовалютных резервах приблизилась к двадцатипятилетнему максимуму и продолжает расти.