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Спортивный директор «Пари НН»: «Мы сделали зарплату Кокшарову ту, которую он заслуживает по рынку»

Спортивный директор «Пари НН»: «Мы сделали зарплату Кокшарову ту, которую он заслуживает по рынку»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал журналисту Ивану Карпову информацию, которую тот разместил в своем телеграм-канале «Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал журналисту Ивану Карпову информацию, которую тот разместил в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

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