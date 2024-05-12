Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

NGS55.RU: омский чиновник назвал клоунами пострадавших от потопа в Усть-Ишиме

NGS55.RU: омский чиновник назвал клоунами пострадавших от потопа в Усть-Ишиме

Чиновник из Омска Степан Огорелков заявил, что считает клоунами проживающих в Усть-Ишме граждан России, которые поучаствовали в сборе подписей для того, чтобы убедить вышестоящие ведомства проследить за работой мэрии из-за потопа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
Н-да... Спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Чиновники России с таким  вот отношением к людям топят страну похлеще наводнений.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх