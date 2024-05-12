NGS55.RU: омский чиновник назвал клоунами пострадавших от потопа в Усть-Ишиме

Чиновник из Омска Степан Огорелков заявил, что считает клоунами проживающих в Усть-Ишме граждан России, которые поучаствовали в сборе подписей для того, чтобы убедить вышестоящие ведомства проследить за работой мэрии из-за потопа.
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